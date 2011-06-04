Введён план «Перехват»: в Иркутске произошла драка со стрельбой
Скриншот видео с из паблика Вконтакте ДТП 38RUS Иркутск, с сайта pixaby.com
Вечером, 30 июня, в Иркутске дорожный конфликт закончился выстрелами; пострадали два человека.
Массовый дорожный конфликт со стрельбой произошел на улице Дальневосточной в Иркутске. Перестрелка попала на видео.
Во время потасовки с участием нескольких мужчин водитель Toyota Camry несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия.
Двое мужчин получили травмы. Сейчас устанавливаются все участники произошедшего. Ввёден план «Перехват».
Напомним, 18 июня в Москве захватчик расстрелял семью и покончил с собой.
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