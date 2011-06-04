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Введён план «Перехват»: в Иркутске произошла драка со стрельбой

вчера 23:32

Скриншот видео с из паблика Вконтакте ДТП 38RUS Иркутск, с сайта pixaby.com

Вечером, 30 июня, в Иркутске дорожный конфликт закончился выстрелами; пострадали два человека.

Массовый дорожный конфликт со стрельбой произошел на улице Дальневосточной в Иркутске. Перестрелка попала на видео.

Во время потасовки с участием нескольких мужчин водитель Toyota Camry несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия.

Двое мужчин получили травмы. Сейчас устанавливаются все участники произошедшего. Ввёден план «Перехват».

Напомним, 18 июня в Москве захватчик расстрелял семью и покончил с собой.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Иркутск
драка
перестрелка

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