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Выплата 10000: переход на карту «Мир» для перечисления детских пособий отложили до осени

сегодня 09:32

Фото Pixabay.com

С 1 июля семьи с детьми до 16 лет начнут получать выплату 10 тысяч рублей; пока детское пособие будут переводить на любые банковские карты международных платёжных систем, но скоро нужна будет именно карта «Мир».

Переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлили до 1 октября 2020 года, соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Ранее Центробанком было принято аналогичное решение в отношении пенсионных выплат. Сроки перехода на карту «Мир» для пенсионеров также отложили с 1 июля до 1 октября из-за ситуации с коронавирусом.

Детские пособия, как и пенсии, могли перечисляться на другие карты международных платёжных систем, таких как Visa и Masterсard, до истечения срока действия карт но в любом случае не позднее 1 июля 2020 года. Теперь срок продлили до 1 октября и карта «Мир» пока по-прежнему не обязательна для получения детских пособий.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, кто получит выплату 10 000 рублей на ребёнка в первый день её перечисления – 1 июля.

Автор:
Олеся Сметанникова

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