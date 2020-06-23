Выплата 10000 рублей на детей, льготы для самозанятых и умные счётчики: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Фото с сайта calendarbox.ru, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Назначенное на 1 июля голосование по поправкам в Конституцию обещает россиянам немало новых поворотов; но если решение по корректировкам в главный Закон страны пока официально не принято, то вопрос о зачислении гражданам единовременных пособий, индексации пенсии и льготах самозанятым можно считать закрытым.

Сиб.фм разобрался в том, как изменится жизнь россиян с наступлением 1 июля; нововведения коснутся пенсионеров, людей с инвалидностью, самозанятых, водителей и не только.

Выплаты на детей до 16 лет

С 1 июля начнутся единовременные выплаты родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в размере 10 000 рублей, которые производятся согласно указу Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Семьям, которые ранее получили выплаты, июльская будет предоставлена автоматически.

Установка новых электрических счётчиков

С 1 июля в многоквартирных и частных домах начнётся установка приборов учёта, которые автоматически передают показания об использованной электроэнергии в сбытовые службы. При неоплате по квитанции счётчик будет ограничивать подачу электричества.

Индексация пенсий опекунам и попечителям

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Для проведения индексации заявлений подавать не нужно.

Режим для самозанятых по всей стране

С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый режим для самозанятых. По льготному режиму самозанятые будут платить с доходов от своей деятельности 4 или 6 процентов, об этом сообщает ФНС.

Теперь зарегистрироваться в качестве самозанятого возможно с 16 лет.

Условия перехода на специальный налоговый режим: отсутствие работодателя и наёмных работников, самостоятельное производство продуктов или оказание услуг, доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Упрощение подтверждения инвалидности

С 1 июля людям с инвалидностью не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой при обращении за соцподдержкой и госуслугами.

Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

Изменения для владельцев и водителей автомобилей

С 1 июля в России ужесточаются требования к ввозу автомобилей с правым рулём категории М2 и М3. Владельцу ввозимого праворульного транспорта будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Чтобы изменить конструкцию машины (багажник, лебёдки, фаркопы или газобаллонное оборудование), автомобиль должен получить заключение в лаборатории.

Для получения или продления водительских прав водителям может потребоваться сдача дополнительных анализов. Врач-нарколог может направить на анализы тех, кого заподозрит в злоупотреблении алкоголем или наркотиками.

Открытие летнего туристического сезона

С 1 июля в 70 регионах страны открывается летний сезон. С соблюдением норм Роспотребнадзора и требованием региональных властей в стране разрешается внутренний туризм. Отдых должен осуществляться с соблюдением рекомендаций Ростуризма.