Выплата 10000 рублей на ребёнка до 16 лет: кто получит пособие уже 1 июля

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С 1 июля родители детей от 0 до 16 лет начнут получать выплату 10000 рублей; второй раз 10 тысяч на детей будут перечислять по уже проверенной в июне схеме.

Как сообщил Минтруд, деньги на вторую волну пособий уже выделены. Мера поддержки охватит не менее 27 миллионов детей. При перечислении новой единовременной выплаты будет использован тот же технологический алгоритм, что и при осуществлении первой единовременной выплаты.

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат, — объяснили в ведомстве. — Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей».

1-го июня выплату 10 тысяч получили родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечислили до 2 июня. Остальным, подавшим заявление с 25 мая по 1 июня — в течение последующих 10 дней. По аналогии начисления будут сделаны и в июле.

Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой.

Как оформить выплату 10000 рублей на ребенка до 16 лет:

Если вы уже оформляли выплату на детей до 3 лет или с 3 до 16 лет, больше ничего делать не нужно. Выплата будет назначаться на основании ранее поданных заявлений.

Подавать еще одно заявление не потребуется. Отдельной услуги на портале Госуслуг для этого не предусмотрено. Выплату назначат автоматически и перечислят тому же заявителю и по тем же банковским реквизитам. У ПФР есть для этого вся информация.

Если ранее вы не обращались за выплатами, хотя они вам положены с учетом возраста ребенка, подайте заявление в обычном порядке:

Выплату можно оформить с 12 мая до 1 октября 2020 года в дистанционном порядке через портал Госуслуг или через отделение ПФР.

Какие документы нужны для оформления выплаты 10 000 рублей:

Оформление пособия на ребенка от 0 до 3 лет

Понадобятся:

Паспорт родителя

Свидетельство о рождении ребенка или сведения из него

Реквизиты банковского счета на имя того, кто подает заявление

Заполните заявление на Госуслугах.

Оформление пособия на ребенка от 3 до 16 лет

На портале Госуслуг работает сервис https://posobie16.gosuslugi.ru, с помощью которого можно оформить данное пособие. Подробное описание сервиса со скриншотами и пошаговой инструкцией заполнения полей. Требуется подтвержденная учетная запись от Госуслуг — инструкция.

Единовременная выплата оформляется по документам:

Паспорт родителя

Свидетельство о рождении ребенка

СНИЛС ребенка

Никаких справок о доходах не требуется.

Напомним, накануне Минтруд не поддержал инициативу о пособии 10 тысяч детям от 16 до 18 лет.