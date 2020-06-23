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Взял четыре бюллетеня: Избирком прокомментировал скандальное голосование в Искитимском районе

сегодня 18:49

Фото с сайта избирательной комиссии НСО и из открытых источников

Избирком Новосибирской области прокомментировал скандальное голосование в Искитимском районе; оказывается, никакого скандала не было.

В избирательной комиссии Новосибирской области прокомментировали информацию о незаконном голосовании жителя Искитимского района за всю семью.

Как сообщили в избиркоме, по факту сообщения в СМИ была проведена проверка в УИК № 1405.

«В участковую комиссию № 1405 поступило четыре заявления о голосовании "на дому" от участников голосования, проживающих по данному адресу. Для организации голосования выехали два члена УИК № 1405 и один наблюдатель. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции, члены комиссии не входили в дом, вышедший мужчина, предъявив паспорт и забрав пакеты со средствами индивидуальной защиты, взял все четыре заявления и вернулся с ними в дом, где ошибочно расписался во всех. Вернув назад все заявления, он предупредил, что остальных нет дома, поэтому получил только один бюллетень для голосования – для себя. Сделав отметку в бюллетене, он опустил его в переносной ящик для голосования. Члены участковой комиссии сделали соответствующую отметку в реестре голосования "на дому" и по возвращении на участок внесли информацию в список участников голосования только по одному участнику голосования – фактически проголосовавшему. Учитывая, что заявления были испорчены, участковая комиссия планировала вернуться на избирательный участок и вновь приехать по данному адресу для проведения голосования остальных участников голосования», – говорится в сообщении избиркома.

В ходе проверки УИК был проведён пересчёт оставшихся бюллетеней, все неиспользованные бюллетени были в наличии.

В избиркоме отчитались, что в данном случае в голосовании «на дому» принял участие только один человек. Членам участковой комиссии № 1405 указано на более чёткое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому.

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал, что может измениться в Конституции после голосования по поправкам.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
Избирком Новосибирской области
Искитим
Конституция

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