За семью замками: в новосибирском Избиркоме рассказали о хранении бюллетеней проголосовавших досрочно

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более 465 тысяч жителей Новосибирской области приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию; в Избиркоме рассказали, как хранятся бюллетени, в которых галочки проставлены до 1 июля.

В Новосибирской области проходит голосование по поправкам в Конституцию – оно стартовало 25 июня, продлится до 30 числа и завершится в день единого голосования – 1 июля. Своё отношение к корректировке главного Закона страны высказали уже более 465 066 тысяч жителей региона. Именно столько бюллетеней уже заполнены и переданы на хранение.

Как рассказали в областной Избирательной комиссии, после каждого дня «досрочного» голосования участковые комиссии в присутствии наблюдателей пересыпают бюллетени из урн в сейф-пакеты, запечатывают их и оставляют подписи.



«Упакованные таким образом избирательные листы помещаются в обычные сейфы на участках. Ночью участки охраняют сотрудники полиции либо ставится сигнализация», – уточнили там.

Сейф-пакеты будут вскрываться после 20:00 1 июля, когда начнётся подсчёт голосов.

Напомним, 1 июля в России объявлено выходным днём в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.