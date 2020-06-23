За три месяца безработица в России выросла более чем в 3,5 раза

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте безработицы в России; с апреля 2020 года граждан, потерявших доход, стало больше в 3,5 раза.

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля увеличилось в 3,5 раза. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В то же время, по словам премьер-министра, «резкого, взрывного роста безработицы» удалось избежать.

По словам Мишустина, в настоящее время правительство принимает максимум необходимых мер для исправления ситуации – они направлены как на стабилизацию экономики в стране в целом, так и на поддержку лишившихся доходов граждан.

Среди первоочередных шагов – стимулирование работодателей, которые из-за простоя во время пандемии не уволили сотрудников.

«Граждане, которые потеряли работу и обратились в службы занятости с 1 марта текущего года, получают пособия по верхней планке – 12 тысяч 130 рублей», – цитирует ТАСС слова председателя правительства.

Также Мишустин напомнил, что для не имеющих работы родителей или опекунов детей вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком.

«Для них мы также упростили порядок оформления федеральных выплат на детей, освободили от сбора лишних бумажек и справок», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, ранее эксперты назвали вакансии с заплатой больше 100 тысяч рублей в Новосибирске.