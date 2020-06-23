«Запас прочности исчерпан»: сотни новосибирских рестораторов обратились к губернатору Травникову в Instagram

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Больше трёхсот представителей сферы общественного питания и ресторанного бизнеса обратились к губернатору Новосибирской области с призывом открыть рестораны; сфера больше не может находиться в режиме ожидания.

30 июня рестораны Новосибирска устроили акцию в социальной сети Instagram с призывом открыть заведения общественного питания в городе. Они опубликовали посты с хэштегом #откройтересторанынск, в которых обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

«С 28 марта прошло 94 дня, всё это время мы обеспечивали выживание наших заведений и сотрудников. Сейчас наш запас прочности исчерпан», ‒ сказано в каждом посте.

Представители бизнеса аргументируют своё требование доводом о том, что сфера «цивилизованного общепита всегда была и остаётся одной из самых ответственных в части соблюдения чистоты и гигиены».

Рестораны просят дать им возможность обслуживать гостей и обеспечить работой и заработком своих сотрудников.

Напомним, ранее рестораны обратились к губернатору с просьбой назвать сроки открытия летних кафе.