Бизнесмен Тиньков переболел коронавирусом на фоне лейкемии

Фото из открытых источников и со страницы Олега Тинькова в Instagram

Олег Тиньков готовится к операции по пересадке костного мозга; на фоне лейкемии он успел переболеть коронавирусом.

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков переболел коронавирусом на фоне лейкемии, с которой борется предприниматель. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Тиньков также сообщил, что врачам берлинской клиники удалось вывести его в состояние ремиссии, но для окончательной победы над лейкемией необходима пересадка костного мозга.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Напомним, коронавирусом заболела Анита Цой .