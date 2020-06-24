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Бизнесмен Тиньков переболел коронавирусом на фоне лейкемии

сегодня 08:53

Фото из открытых источников и со страницы Олега Тинькова в Instagram

Олег Тиньков готовится к операции по пересадке костного мозга; на фоне лейкемии он успел переболеть коронавирусом.

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков переболел коронавирусом на фоне лейкемии, с которой борется предприниматель. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Тиньков также сообщил, что врачам берлинской клиники удалось вывести его в состояние ремиссии, но для окончательной победы над лейкемией необходима пересадка костного мозга.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Напомним, коронавирусом заболела Анита Цой.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коронавирус
Олег Тиньков

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