Бросил в подвал и избил до смерти: житель Бийска пойдёт под суд за жестокую расправу над женой-инвалидом
В Бийске 56-летний мужчина может быть приговорён к 15 годам тюрьмы; вдовец два дня истязал свою супругу.
Следственный отдел по городу Бийску завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Согласно данным следствия, трагедия произошла в апреле 2020 года. После распития алкогольных напитков мужчина начал бить свою 68-летнюю жену, которая не могла самостоятельно передвигаться. Затем он бросил её в подвал.
На следующий день злоумышленник вытащил пенсионерку и продолжил избивать сначала руками, а затем нанёс различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Позже вдовец рассказал, что причиной конфликта стало исчезновение денег.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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