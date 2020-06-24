Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бросил в подвал и избил до смерти: житель Бийска пойдёт под суд за жестокую расправу над женой-инвалидом

сегодня 00:40

В Бийске 56-летний мужчина может быть приговорён к 15 годам тюрьмы; вдовец два дня истязал свою супругу.

Следственный отдел по городу Бийску завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно данным следствия, трагедия произошла в апреле 2020 года. После распития алкогольных напитков мужчина начал бить свою 68-летнюю жену, которая не могла самостоятельно передвигаться. Затем он бросил её в подвал.

На следующий день злоумышленник вытащил пенсионерку и продолжил избивать сначала руками, а затем нанёс различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Позже вдовец рассказал, что причиной конфликта стало исчезновение денег.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 мая пьяная автомобилистка без прав убила двух детей на Алтае.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Алтайский край
трагедия
Бийск
убийство

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221975
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109844
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104361
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97580
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93665
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73172
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64842
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске