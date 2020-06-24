«Бывает»: глава Петербурга прокомментировал нападение полицейских на журналиста в ходе голосования по Конституции

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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился мнением по поводу ситуации с избиением журналиста на избирательном участке в ходе голосования; полицейский сломал руку аккредитованному сотруднику СМИ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение полиции на журналиста в ходе голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает издание “Деловой Петербург”.

Губернатор отметил, что материалы по факту случившегося переданы в Следственный комитет.

"Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Материалы переданы в Следственный комитет. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые – бывает", – сказал Беглов.

Также глава города заявил, что во время голосования случаются провокации в отношении членов избирательной комиссии, но случившееся не идёт на пользу репутации города.

Напомним, Уполномоченный по правам человека в Петербурге заявил, что будет добиваться наказания для нападавших на журналиста "Медиазоны".