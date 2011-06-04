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Человеческие останки нашли в Ленобласти: рядом обнаружили боеприпасы

сегодня 03:23

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Гранаты и другие находки обнаружены в ходе земляных работ в поселке Бугры; там же нашли человеческие останки.

Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии обезвредили в деревне Бугры Гатчинского «клад» времен Великой Отечественной войны. На улице Главной были обнаружены не только боеприпасы, но и человеческие останки. Об этом сообщает Online47.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, информация о находках из прошлого поступила 28 июня – при проведении земляных работ специалисты заметили боеприпасы.

В поселок Бугры оперативно прибыла дежурная группа. На месте найдены 20 осколочных наступательно-оборонительных гранат РГД-33, три ручные противотанковые гранаты РПГ-40 в состоянии сильной коррозии, а также человеческие останки и предметы военной амуниции.

Отметим, что боеприпасы уже вывезены и уничтожены сотрудниками ОМОН на полигоне, а информация об остальных находках – передана представителям поискового движения.

Напомним, в середине июня в Ленобласти из пруда достали труп мужчины.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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