Чёртова дюжина: уже в 13 районах Новосибирской области введён режим ЧС
Фото pixabay.com
В 13 районах Новосибирской области ввели режим ЧС; причиной стала засуха.
В Новосибирской области уже на территории 13 районов ввели режим ЧС из-за засухи.
Режим ЧС введён в Венгеровском, Баганском, Татарском, Барабинском, Карасукском, Чистоозерном, Здвинском, Купинском, Чановском, Кочковском, Доволенском, Усть-Таркском, Сузунском районах.
Власти Новосибирской области считают, что введение режима ЧС поможет поддержать сельхозпроизводителей, поскольку предусмотрены дополнительные финансовые и налоговые преференции.
Напомним, 23 июня режим ЧС ввели на территории шести районов.
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