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Чёртова дюжина: уже в 13 районах Новосибирской области введён режим ЧС

сегодня 08:36

Фото pixabay.com

В 13 районах Новосибирской области ввели режим ЧС; причиной стала засуха.

В Новосибирской области уже на территории 13 районов ввели режим ЧС из-за засухи.

Режим ЧС введён в Венгеровском, Баганском, Татарском, Барабинском, Карасукском, Чистоозерном, Здвинском, Купинском, Чановском, Кочковском, Доволенском, Усть-Таркском, Сузунском районах.

Власти Новосибирской области считают, что введение режима ЧС поможет поддержать сельхозпроизводителей, поскольку предусмотрены дополнительные финансовые и налоговые преференции.

Напомним, 23 июня режим ЧС ввели на территории шести районов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

чс
Новосибирск
засуха

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