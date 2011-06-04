Дурдом на выезде: новосибирцы в шоке от ночных пробок на Северном объезде

Фото предоставлено читателем Сиб.фм

Жители Новосибирска несколько часов стоят в огромной пробке в черте города; на Северном объезде ведутся дорожные работы, из-за которых всё движение на участке трассы парализовало.

На Северном объезде в Новосибирске образовалась 11-километровая пробка. Об этом ночью 30 июня свидетельствует карта пробок от «Яндекса». Как рассказала Сиб.фм читательница, которая прислала в редакцию фотографии затора, машины не двигаются уже несколько часов.

«Сейчас 12-й час ночи, но стоит всё колом. Водители фур всё бросили и спят, а я еду со скоростью 1 километр в час. Пробка тянется прям из города, всё стоит, а у меня дома ребёнок один ждём!», — говорит автомобилистка, которая прямо сейчас застряла на Северном объезде.

Согласно «Яндекс.Карты», причиной огромной пробки могли стать дорожные работы. Они начались около 15:00. По словам читательницы, подобное происходит на этом участке дороги регулярно.

«Должен же быть какой-то регламент этих работ, нужна какая-то пропускная способность. И вот он — новый Северный объезд! Они всё латают и латают каждый год. На самом деле просто делают заплатки, но они ничем не лучше того, что было», — пишет сибирячка.

О том, что дорожники не учитывают прошлых ошибок, готовит повторение одного и того же инцидента второй год подряд. Ранее Сиб.фм писал, что летом прошлого года примерно в том же месте образовалась 12-километровая пробка. Тогда затор могли спровоцировать дорожные работы. На этом участке дороги реверсивное движение — это ещё сильнее осложняет ситуацию, говорит читательница.

«Дорожников, естественно, уже нет. Они установили светофор и свалили. В город перед светофором вообще нет скопления машин, а тут такое. Воткнули его, а кто будет регулировать его работу? Почему работы на дороге вообще начали в три часа дня? Вот если бы сделали с пяти утра, то могли бы все спокойно проехать», — возмущается женщина.

На момент публикации заметки участники затора не смогли начать продвигаться быстрее. Как сообщает читательница Сиб.фм, на дорогу у неё ушло уже больше двух часов.

Напомним, накануне вечером на выезде из Новосибирска образовалась огромная пробка.