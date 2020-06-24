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Два сибирских региона опубликовали результаты голосования по Конституции

сегодня 20:58

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Стали известны первые результаты голосования по Конституции в двух регионах Сибири; более 82% проголосовавших жителей Иркутской области проголосовали за изменения.

Опубликованы результаты голосования в двух сибирских регионах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

За поправки в Конституцию проголосовали 82,87% жителей Иркутской области, против – 16,48%. В Бурятии изменения поддерживают 67,61% местных жителей, против – 31,26%.

По данным ЦИК, в целом по России при подсчете 2,7% протоколов: за – 70,04%, против – 28,93%.

Напомним, 1 июля ЦИК обнародовал первые результаты голосования по Конституции.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

голосование
конституция

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