Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Ещё 233 случая коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

сегодня 10:48

Фото из открытых источников

В Приангарье за сутки зафиксировано 233 случая коронавируса; умерли три человека.

В Иркутской области снова существенно увеличилось число заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба на утро 1 июля в Иркутской области зарегистрировано 7786 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 233 случая.

Большая часть заразившихся COVID-19 переносит заболевание в лёгкой форме и лечится амбулаторно – 2731 человек. В больницах находится 1572 пациента, 76 из них – в тяжёлом состоянии. Выздоровело и выписалось из больниц 3378 человек, из них 318 – за последние сутки.

От коронавируса за сутки скончался ещё один пациент, всего таких умерших – 47 человек. Ещё двое умерли от хронических заболеваний, осложнённых COVID-19, таких пациентов – 58.

Напомним, в Новосибирской области на утро 1 июля выявлено 5985 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

222008
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109871
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104382
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97603
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93692
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73200
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64871
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске