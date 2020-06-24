Ещё 233 случая коронавируса выявили в Иркутской области за сутки

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В Приангарье за сутки зафиксировано 233 случая коронавируса; умерли три человека.

В Иркутской области снова существенно увеличилось число заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба на утро 1 июля в Иркутской области зарегистрировано 7786 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 233 случая.

Большая часть заразившихся COVID-19 переносит заболевание в лёгкой форме и лечится амбулаторно – 2731 человек. В больницах находится 1572 пациента, 76 из них – в тяжёлом состоянии. Выздоровело и выписалось из больниц 3378 человек, из них 318 – за последние сутки.

От коронавируса за сутки скончался ещё один пациент, всего таких умерших – 47 человек. Ещё двое умерли от хронических заболеваний, осложнённых COVID-19, таких пациентов – 58.

Напомним, в Новосибирской области на утро 1 июля выявлено 5985 случаев коронавируса.