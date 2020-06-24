Ещё 35 человек умерли в Москве от коронавируса
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%; за сутки умерли 35 пациентов.
На утро 1 июля в столице подтверждено 745 новых случая коронавируса. За неделю количество новых заболевших сократилось на 31%. Уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели. Об этом сообщает оперативный штаб.
Среди новых выявленных случаев:
🔹46,6% — от 18 до 45 лет
🔹29,0% — от 46 до 65 лет
🔹12,0% — от 66 до 79 лет
🔹6,0% — старше 80 лет
🔹6,4% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Также в штабе сообщили об увеличении числа летальных случаев вот коронавируса.
«В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Напомним, в Новосибирске на утро 1 июля выявлено 5985 случаев коронавируса.
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