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Ещё 35 человек умерли в Москве от коронавируса

сегодня 08:22

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%; за сутки умерли 35 пациентов.

На утро 1 июля в столице подтверждено 745 новых случая коронавируса. За неделю количество новых заболевших сократилось на 31%. Уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди новых выявленных случаев:

🔹46,6% — от 18 до 45 лет

🔹29,0% — от 46 до 65 лет

🔹12,0% — от 66 до 79 лет

🔹6,0% — старше 80 лет

🔹6,4% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Также в штабе сообщили об увеличении числа летальных случаев вот коронавируса.

«В Москве скончались 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске на утро 1 июля выявлено 5985 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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