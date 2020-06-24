Ещё три человека умерли в Новосибирске с диагнозом коронавирус

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В Новосибирске увеличилось число летальных случаев от коронавируса; умерли ещё три пациента.

В оперативном штабе сообщили об увеличении числа случаев смертей от коронавируса.

«Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — говорится в сообщении штаба.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

Напомним, число выявленных случаев коронавируса в Новосибирской области составляет 6085.