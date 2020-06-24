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Евросоюз не разрешил россиянам въезд с 1 июля

сегодня 09:08

Фото из открытых источников

Евросоюз с 1 июля откроет границы с 14 странами; России там нет.

Совет Евросоюза опубликовал заявление с рекомендациями по открытию границ для государств, не входящих в ЕС. Россия в этот список не попала.

В документе говорится, что Китай также может быть добавлен в этот список, если власти этой страны подтвердят готовность открыть границы для граждан ЕС. Сообщают «Ведомости».

«С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая», ‒ говорится в заявлении.

В ЕС также выразил готовность открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Опубликованное заявление не является юридически обязательным документом. За выполнение рекомендаций каждая страна Евросоюза отвечает отдельно.

Список стран будет пересматриваться раз в две недели.

Напомним, Сиб.фм рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 июля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
Евросоюз
выезд

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