Евросоюз не разрешил россиянам въезд с 1 июля
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Евросоюз с 1 июля откроет границы с 14 странами; России там нет.
Совет Евросоюза опубликовал заявление с рекомендациями по открытию границ для государств, не входящих в ЕС. Россия в этот список не попала.
В документе говорится, что Китай также может быть добавлен в этот список, если власти этой страны подтвердят готовность открыть границы для граждан ЕС. Сообщают «Ведомости».
«С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая», ‒ говорится в заявлении.
В ЕС также выразил готовность открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Опубликованное заявление не является юридически обязательным документом. За выполнение рекомендаций каждая страна Евросоюза отвечает отдельно.
Список стран будет пересматриваться раз в две недели.
Напомним, Сиб.фм рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 июля.
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