Голосование по Конституции: как найти свой избирательный участок в Новосибирске
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирской работают более 2 тысяч избирательных участков; процесс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.
В день голосования, 1 июля избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Найти свой участок можно одним из трёх способов.
Первый – при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». Место, где можно проголосовать отобразится в личном кабинете.
Если личного кабинета нет, то можно воспользоваться онлайн-картой избирательной комиссии на сайте https://map.rostelecom-cc.ru/.
Помимо этого адрес избирательного участка могут подсказать специалисты горячей линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.
Также проголосовать можно бесконтактно на дому. Для этого необходимо оставить устную заявку по телефону в вашей участковой избирательной комиссии.
Всем участникам голосования измеряют температуру и выдают пакет с маской, ручкой, перчаткой и гигиенической салфеткой.
Напомним, 30 июня Сиб.фм рассказывал о новшествах в главном законе страны.
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