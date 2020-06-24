Голосование по Конституции: как найти свой избирательный участок в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской работают более 2 тысяч избирательных участков; процесс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

В день голосования, 1 июля избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Найти свой участок можно одним из трёх способов.

Первый – при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». Место, где можно проголосовать отобразится в личном кабинете.

Если личного кабинета нет, то можно воспользоваться онлайн-картой избирательной комиссии на сайте https://map.rostelecom-cc.ru/.

Помимо этого адрес избирательного участка могут подсказать специалисты горячей линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Также проголосовать можно бесконтактно на дому. Для этого необходимо оставить устную заявку по телефону в вашей участковой избирательной комиссии.

Всем участникам голосования измеряют температуру и выдают пакет с маской, ручкой, перчаткой и гигиенической салфеткой.

Напомним, 30 июня Сиб.фм рассказывал о новшествах в главном законе страны.