Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Голосование по Конституции: как найти свой избирательный участок в Новосибирске

сегодня 10:30

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской работают более 2 тысяч избирательных участков; процесс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций.

В день голосования, 1 июля избирательные участки открыты с 8 до 20.00. Найти свой участок можно одним из трёх способов.

Первый – при наличии учётной записи на портале «Госуслуги». Место, где можно проголосовать отобразится в личном кабинете.

Если личного кабинета нет, то можно воспользоваться онлайн-картой избирательной комиссии на сайте https://map.rostelecom-cc.ru/.

Помимо этого адрес избирательного участка могут подсказать специалисты горячей линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Также проголосовать можно бесконтактно на дому. Для этого необходимо оставить устную заявку по телефону в вашей участковой избирательной комиссии.

Всем участникам голосования измеряют температуру и выдают пакет с маской, ручкой, перчаткой и гигиенической салфеткой.

Напомним, 30 июня Сиб.фм рассказывал о новшествах в главном законе страны.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

конституция
Новосибирск
голосование

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

222008
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109871
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104382
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97603
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93692
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73200
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64871
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске