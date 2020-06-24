Голосование по Конституции в Новосибирске, Кузбассе, Алтае: опубликованы первые результаты

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

ЦИК продолжает публиковать предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию; известны данные большинства регионов Сибири.

Стали известны предварительные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом вечером 1 июля сообщает Центральная избирательная комиссия. Расклад по регионам Сибири на 22:00 по новосибирскому времени (+4 мск) выглядит следующим образом:

Алтайский край: за 78,93%, против 21,07%

Красноярский край: за 72,22%, против 27,19%

Новосибирская область: за 71,34%, против 28,04%

Томская область: за 71,72%, против 28,05%

Хакасия: за 89,93%, против 9,88%

Горный Алтай: за 64,56%, против 34,8%

Кузбасс: за 95,91%, против 3,8%

Тува: за 95,3%, против 3,36%

По данным ЦИК, явка на 18:00 мск по России составила 63,32%. Сообщается, что после обработки 5% протоколов за поправки проголосовали 69,7% россиян, а против — 29,23%.

Напомним, сегодня новосибирец привязал себя цепью к памятнику Ленина в знак протеста против поправок в Конституцию.