Голосование по Конституции в Новосибирске, Кузбассе, Алтае: опубликованы первые результаты
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
ЦИК продолжает публиковать предварительные результаты голосования по поправкам в Конституцию; известны данные большинства регионов Сибири.
Стали известны предварительные итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом вечером 1 июля сообщает Центральная избирательная комиссия. Расклад по регионам Сибири на 22:00 по новосибирскому времени (+4 мск) выглядит следующим образом:
По данным ЦИК, явка на 18:00 мск по России составила 63,32%. Сообщается, что после обработки 5% протоколов за поправки проголосовали 69,7% россиян, а против — 29,23%.
Напомним, сегодня новосибирец привязал себя цепью к памятнику Ленина в знак протеста против поправок в Конституцию.
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