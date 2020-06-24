Голосование по поправкам в Конституцию: онлайн трансляция (обновляется)

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

В Новосибирске идёт основной этап голосования по изменению основного закона страны; досрочно проголосовали уже почти 600 тысяч избирателей.

В Новосибирской области идёт основной этап голосования по внесению поправок в Конституцию России.

11:30 Экс-директор Большого Новосибирского планетария Сергей Масленников проголосовал накануне, однако в списке избирателей его странным образом, не оказалось.

«Жена есть, сын, которому только недавно исполнилось 18, тоже есть. А меня – нет. Как будто кто-то поторопился лишить меня права голосовать. Тем не менее, меня записали и выдали бюллетень», – рассказал учёный на своей странице в Facebook.

11:15 Наши коллеги из программы «Вести Новосибирск» сообщают о том, что на военном полигоне в Кольцово развернули отдельный избирательный участок. На нём проголосовали разведчики из разных регионов России, которые прибыли на всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки». В нём принимают участие более 150 человек.

10:50 Избирком обнародовал промежуточные результаты по явке избирателей на участки. В Сузунском районе уже проголосовали 78,67% избирателей, в Кочковском — 75,84%, в Кыштовском — 75,55%. Самая низкая явка избирателей отмечена в Заельцовском районе Новосибирска, всего 19,62%.

10:37 Член УИК № 1925З Павел Синкевич соощает о том, что за 2 часа с начала голосования пришло 50 человек.

Всего, по его словам на участке проголосовало 400 из 2081. Примерная явка 19,2%.

10:00 О каких-либо нарушениях на избирательных участках пока не сообщается.

9:00 Как сообщили в избиркоме, на 29 июня в Новосибирской области проголосовали 597 886 избирателей. Это 27,8% от количества избирателей Новосибирской области.

В помещениях УИК проголосовали 394 547 избирателя (66% от общего количества проголосовавших). Количество проголосовавших «на дому» – 116 724 человека (19,5%). Активно граждане голосуют на выездных избирательных участках, организованных на предприятиях, придомовых территориях, в отдаленных населенных пунктах, в которых нет избирательных участков – 86 4615 (14,5 %).

Традиционно жители в районах региона голосуют активнее, чем в областном центре.

Самые активные районы: Здвинский, Кыштовский, Чановский, Черепановский районы. Явка в этих районах составляет от 60 до 63%.

8:00 В Новосибирской области открылись избирательные участки. Их в регионе около двух тысяч.