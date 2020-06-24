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Голосование Путина по Конституции попало на видео

сегодня 16:19

Фото kremlin.ru

Президент РФ проголосовал по поправкам в Конституцию; он пришёл на избирательный участок в здании РАН.

Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 1 июля сообщает «Интерфакс». Российский президент пришёл на участок, который находится в здании РАН. Он голосует там на каждых выборах. Процесс попал на видео.

На кадрах видно, что Путин воспользовался одноразовой ручкой, когда указывал вариант ответа. Однако президент решил прийти на избирательный участок без маски и перчаток.

Также сообщатся, что свой голос отдал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, Сиб.фм ведёт прямую трансляцию голосования по поправкам в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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