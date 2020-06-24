Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 1 июля

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 109 случаев заражения коронавирусом; умерли почти 100 человек.

По состоянию на 1 июля в Новосибирской области зарегистрировано 5985 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 109 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о трёх случаях летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 65 и 79 лет и женщина, которой было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

Из стационаров выписаны ещё 104 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 3496 человек.