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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 1 июля

сегодня 00:47

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 109 случаев заражения коронавирусом; умерли почти 100 человек.

По состоянию на 1 июля в Новосибирской области зарегистрировано 5985 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 109 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о трёх случаях летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 65 и 79 лет и женщина, которой было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

Из стационаров выписаны ещё 104 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 3496 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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