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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 2 июля

сегодня 00:28

Фото оперштаба по Новосибирской области

В Новосибирске выявили ещё 100 случаев заражения коронавирусом; умерли 99 человек.

По состоянию на 2 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6085 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 100 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о трёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 99 человек.

Из стационаров выписаны ещё 122 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 3618 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
карантин
коронавирус

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