Конституция 1 июля: главные изменения и поправки

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, Гусставо Зырянова/Сиб.фм

Среда, 1 июля, объявлена в России нерабочим днём в связи с голосованием по поправкам в Конституцию; Сиб.фм публикует возможные изменения, которые могут произойти в главном документе страны.

В одном из своих заявлений президент России Владимир Путин заявлял о том, что Конституция РФ идеальна и не требует правок, а сейчас, вносится целый пакет изменений, которые непременно отразятся на жизни рядовых граждан.

Госдума по рекомендации президента рассмотрела каждый пункт поправок в отдельности, однако голосование проходит сразу за пакет изменений. Сиб.фм предлагает разобраться в новшествах, которые могут ждать Конституцию РФ в новой редакции.

Всего предложено 10 поправок:

1. Ввести приоритет Конституции Российской Федерации над международными договорами.

2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

3. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти.

4. Ввести в Конституцию положение о Государственном совете.

5. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

6. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

7. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из конституционного ограничения сроков полномочий президента слово «подряд», позволявшее одному и тому же лицу занимать президентский срок более двух сроков при условии, что лишь число последовательных сроков не должно быть более двух.

8. Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

9. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи.

10. Указать в Конституции веру в Бога в числе полученных от предков ценностей, закрепить за русским народом статус государствообразующего и дать определение брака как союза мужчины и женщины.

Проект поправок в Конституцию РФ в 2020 году, по словам президента никак не касаются фундаментальных основ закона. Обсуждение поправок в Конституцию РФ 2020 проходило в трёх чтениях, и каждая партия вносила свои исправления. Всего партии внесли 400 предложений на 10 поправок.

11 марта Государственная дума в третьем чтении приняла все поправки, и Совет Федерации их одобрил. После рассмотрения поправок Конституционном судом РФ, с 25 июня по 1 июля в стране проходит всенародное голосование, о внесении изменений в главный документ страны.

Напомним, 1 июля сиб.фм рассказывал о том, как найти свой избирательный участок.