Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 2 июля - наказание за заражение в Мексике, открытие кинотеатров в Бельгии, карантин в Казахстане

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Правительство Казахстана хочет ввести двухнедельный карантин, в Бельгии открыли бассейны и кинотеатры, в Мексике ужесточили наказание за умышленное заражение коронавирусом; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

Ко 2 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 438 302 человека, из которых 511 843 — умерли, 5 364 163 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 438 302 128 418 511 843 5 364 163 США 2 635 417 44 766 127 417 720 631 БРАЗИЛИЯ 1 402 041 33 846 59 594 788 318 РОССИЯ 654 405 6 556 9 536 422 931

Открытие кинотеатров и бассейнов в Бельгии

В Бельгии стартовал четвертый этап снятия карантинных мер, которые ввели в марте из-за пандемии коронавируса. В стране открылись кинотеатры, бассейны, спортивные клубы, аттракционы, концертные залы. Также власти разрешили массовые мероприятия на открытом воздухе (до 400 человек) и в помещении (до 200).

Пока что в Бельгии запрещено устраивать фестивали, дискотеки, ночные клубы ещё закрыты. При населении 11,5 миллиона человек в стране заразились более 60 тысяч человек, из которых около 10 тысяч инфицированных погибли.

Карантин в Казахстане

Власти Казахстана предложили объявить двухнедельный карантин, начиная с 5 июля. Президент Касым-Жомарт Токаев объяснил это темпами распространения коронавируса и желанием сдержать рост численности заражённых.

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК (межведомственной комиссии — ред.) министр здравоохранения выступит с разъяснениями", — написал Токаев в Twitter.

В настоящее время в стране выявлено более 41 тысячи случаев инфицирования COVID-2019, около 13,5 тысячи пациентов выздоровели, 188 человек погибли.

Открытие крупных музеев в Париже

В столице Франции возобновили работу выставочный дворец Гран-пале и Центр Помпиду. Они были закрыты с середины марта из-за распространения коронавируса. Ранее в июне открыли Триумфальную арку, Венсенский замок, аббатство Мон-Сен-Мишель, Эйфелеву башня и еще около 30 достопримечательностей.

Дворец Гран-пале в честь открытия организовал выставку о древнеримском городе Помпеи. Все посетители старше 11 лет обязаны будут носить маску. Центр Помпиду покажет экспозицию об американском художнике Христо Явашеве, который скончался в начале июня в Нью-Йорке.

С начала пандемии во Франции коронавирус диагностировали у более 164 тысяч человек, из которых погибли — 29 843.

Наказание за заражение коронавирусом в Мексике

Власти штата Нуэво-Леон в Мексике ужесточили наказание за умышленное заражение COVID-2019. Теперь виновным в этом преступлении грозит штраф до 35 тысяч песо ($1,5 тысячи) и лишение свободы на срок до трех лет. По официальным данным, в штате заражены 10 389 человек, из которых 362 пациента умерли.

Всего в Мексике зафиксировано 220,6 тысяч случаев инфицирования, более 27 тысяч заражённых погибли. В 18 регионах снизили уровень эпидемической угрозы, благодаря чему часть предприятий смогла вернуться к деятельности.

Напомним, 1 июля власти Хакасии продлили режим самоизоляции.