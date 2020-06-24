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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 1 июля

сегодня 02:11

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба НСО

Почти 6 тысяч новосибирцев заражены коронавирусом, умерли ещё трое, медработникам продолжают отказывать в выплате компенсаций после заболевания; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 109 новосибирцев заразились коронавирусом

Всего По состоянию на 1 июля в Новосибирской области зарегистрировано 5985 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов уже 362 ребёнка. Выздоровели 3496 человек.

Скончались трое

Погибли Скончались мужчины в возрасте 65 и 79 лет и женщина, которой было 83 года, сообщили в штабе. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

Водитель скорой заболел, но не получил компенсацию

Об этом Сиб.фм рассказала дочь мужчины. По её словам, 63-летний Илья Дышлов заразился на работе, это признали, а потом неожиданно сменили диагноз. В ГКБ №11 утверждают, что коронавируса у водителя на самом деле не было. Подробнее о проблемах врачей — здесь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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