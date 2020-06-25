Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 2 июля

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм

Почти 6 тысяч заражённых, умерли ещё трое, названа доля переболевших коронавирусом в Новосибирской области; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 100 новосибирцев заразились коронавирусом

По состоянию на 2 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6085 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов уже 368 детей. Выздоровели 3618 человек.

Скончались трое

Погибли мужчины в возрасте 61 и 71 лет и женщина, которой было 73 года, сообщили в штабе. Всего в регионе от коронавируса умерли 99 человек.

Доля переболевших в Новосибирске

Роспотребнадзор сообщил, сколько людей в Новосибирской имеют антитела к коронавирусу. Всего в регионе тест на иммунный ответ сделали 13,3 тысячи человек. У 14,4% выявлены антитела к коронавирусу.

Напомним, с 1 июля в Новосибирской области перестал действовать режим полной самоизоляции.