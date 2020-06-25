Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 2 июля

сегодня 01:00

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм

Почти 6 тысяч заражённых, умерли ещё трое, названа доля переболевших коронавирусом в Новосибирской области; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 100 новосибирцев заразились коронавирусом

По состоянию на 2 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6085 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов уже 368 детей. Выздоровели 3618 человек.

Скончались трое

Погибли мужчины в возрасте 61 и 71 лет и женщина, которой было 73 года, сообщили в штабе. Всего в регионе от коронавируса умерли 99 человек.

Доля переболевших в Новосибирске

Роспотребнадзор сообщил, сколько людей в Новосибирской имеют антитела к коронавирусу. Всего в регионе тест на иммунный ответ сделали 13,3 тысячи человек. У 14,4% выявлены антитела к коронавирусу.

Напомним, с 1 июля в Новосибирской области перестал действовать режим полной самоизоляции.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

109960
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93801
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
87497
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
52078
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47775
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46113
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41730
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса