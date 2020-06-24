Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 1 июля – хроника, последние новости

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм, Гусставо Зырянова/Сиб.фм

Количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области 1 июля перешло отметку 6000 человек; с начала пандемии в регионе скончались 99 пациентов.

К утру 1 июля в Новосибирской области подтверждено 100 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 122 пациента выписан с выздоровлением.

На сегодняшний день в регионе выявлено 6085 случаев инфицирования COVID-19. В числе заражённых 368 детей. 3618 человек выздоровели, 99 пациентов скончались.

По информации регионального оперштаба, в отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

За минувшие сутки скончались ещё 3 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Из них – двое мужчин, их возраст 61 год и 71 год, и женщина, ей было 73 года.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 293 человека.

Также глава региона Андрей Травников изменил постановление «Об ограничении доступа людей и транспортных средств». Из документа исчезли положения, разрешающие жителям покидать дома только по определенным целям. Таким образом, с 1 июля в Новосибирской области не действует режим полной самоизоляции, однако Андрей Травников оставил в силе режим «общей самоизоляции» для людей, которые старше 65 лет.

Теперь ограничения состоят в соблюдении обязательной социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах и соблюдении там масочного режима.