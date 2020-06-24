Коронавирус в России: последние новости к 2 июля – открытие ТЦ в Коми, продление ограничений в Приморье, заражение Олега Тинькова

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, из социальных сетей Олега Тинькова

В республике Коми открылись торговые комплексы, власти Приморья продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса, Олег Тиньков рассказал о заражении COVID-2019; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 556 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 654 605 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 654 605 6 556 9 536 422 931 МОСКВА 222 209 611 3 831 152 193 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 57 876 306 911 36 052 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24 469 262 1182 18 155

Открытие ТЦ в Коми

В Республике Коми торговые центры вернулись к работе. Это касается всех муниципалитетов, кроме Воркуты и Усинска, где есть очаги коронавируса. Власти региона не раз обращались к Роспотребнадзору с просьбой открыть ТЦ, чтобы не допустить разорение бизнеса и рост безработицы.

Владельцы торговых комплексов должны обеспечить соблюдение эпидемиологических требований среди посетителей. Также в республике с 1 июля к работе приступили органы власти, МФЦ, центры социальной защиты. В Воркуте и Усинске посещение этих учреждений возможно только по предварительной записи.

Продление ограничений в Приморье

Власти Приморья продлили до 15 июля режим повышенной готовности, который действует в регионе с 31 марта из-за распространения коронавируса. Жители края должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.

В регионе уже введён ряд послаблений: отмена карантина для въезжающих в край, открытие МФЦ, летних веранд общепита, музеев. Если в Приморье не будет расти суточное число инфицированных, то также возобновят работу фитнес-клубы, торговые точки до 800 квадратных метров. Всего в регионе заразились 4 383 человека, из которых 2 874 — выздоровели, 46 — умерли.

Возобновление работы кафе в Воронежской области

В Воронежской области 1 июля заработали летние веранды кафе, зоопарк, океанариум, гостиницы, фитнес-центры при загрузке не более 25% от пропускной способности. Также в регионе разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей.

Для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга отменили обязательную самоизоляцию. Жители региона могут заниматься на свежем воздухе.

Сокращение коечного фонда в Москве

В Москве три тысячи инфекционных мест выведут из работы с коронавирусными пациентами. Таким образом, около половины коечного фонда для зараженных COVID-2019 вернётся к нормальной работе. В связи с эпидобстановкой кровати в палатах поставят менее плотно, а помещения будут дополнительно дезинфицировать. Во время приёма между пациентами будут устанавливать 15-минутные интервалы. Все поступающие будут сдавать тест на коронавирус.

Диагноз Олега Тинькова

Известный российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что во время лечения от рака переболел коронавирусом. Он проходил курс химиотерапии в одной из больниц Германии, когда врачи нашли у него COVID-2019. В настоящее время Тиньков поборол инфекцию. Что касается рака, он находится в состоянии ремиссии, но для окончательной победы над лейкемией ему нужно пересадить костный мозг.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Напомним, 1 июля стала известна доля переболевших коронавирусом в Новосибирской области.