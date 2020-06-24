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Кремль объяснил голосование Путина по Конституции без маски

сегодня 17:08

Фото kremlin.ru

Президент РФ проголосовал по поправкам в Конституцию без защитной маски; в Кремле заявили, что Путин доверяет принятым на участках мерам безопасности.

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию без маски потому, что доверяет принятым мерам безопасности. Об этом 1 июля изданию «Подъём» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — сказал он.

По словам Пескова, решение президента прийти на участок без средств индивидуальной защиты не означает пренебрежение мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что 1 июля Путин проголосовал на избирательном участке, который находится в здании Российской академии наук.

Напомним, Сиб.фм ведёт прямую трансляцию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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