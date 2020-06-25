Многодетная мать из Новосибирска тратила детские пособия на подарки Киркорову

Фото Дмитрия Петровского/wikipedia.org

Многодетная мать из Новосибирска Любовь покупала билеты на концерты исполнителя Филиппа Киркорова за счет средств из полученного детского пособия; женщина покупала торты любимой звезде.

Жительница Новосибирска, мать десятерых детей, тратила детские пособия на посещение концертов исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщает “Федеральное агентство новостей” со ссылкой на старшую дочь женщины.

Старшая дочь по имени Надежда рассказала, что её мать даже брала кредит, чтобы сходить на концерт короля российской эстрады.

Сейчас старшая дочь живёт у бабушки, но, по её словам, жизнь с биологической матерью была тревожной. Например, Надежда утверждает, что её мать часто приводила домой посторонних мужчин, не стесняясь присутствия детей.

Женщину уже лишили прав на старшую дочь. Остальные дети остались с матерью по решению органов опеки.

Надежда намерена взять себе на воспитание младших братьев и сестёр, остальным детям, по её мнению, лучше жить в детском доме, чем с матерью.

Напомним, 30 июня Директора детского сада "Смешарики" осудили за инцидент с ребёнком в Новосибирске.