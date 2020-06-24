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«Нашлись мастера фотошопа»: в соцсетях заменили голос проголосовавшей против поправок в Конституцию мэра Якутска

сегодня 19:31

Мэр Якутска проголосовала против поправок в Конституцию; неизвестные исправили голос главы города с помощью фоторедактора.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию, но неизвестные пользователи интернета изменили её голос в фотошопе. Об этом пресс-секретарь Авксентьевой Алексей Толстяков рассказал Сиб.фм.

Сам Толстяков тоже проголосовал против поправок.

Он отметил, что мэр Якутска не афишировала свой выбор. Но позже в интернете стали появляться фотографии, где она стоит с бюллетенью, на которой галочка подписана в квадрате напротив “Да”. По словам Толстякова, неизвестные с помощью фоторедактора изменили снимок с бюллетенью и произвольно пририсовали галочку.

«При этом нашлись мастера фотошопа, которые подрисовали галочку в графе "за". Это не так», — сказал пресс-секретарь Авксентьевой

По мнению пресс-секретаря, действующему мэру нет смысла голосовать за поправки, в которых в частности предложено отменить прямые выборы глав субъектов.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

1

Теги

голосование
конституция

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