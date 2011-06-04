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Назначен новый прокурор Дзержинского района Новосибирска

сегодня 15:49

Фото Сиб.фм

Новым прокурором Дзержинского района Новосибирска назначен Алексей Слученко; соответствующий приказ составлен Генеральным прокурором РФ от 26 июня.

Алексей Слученко назначен на должность прокурора Дзержинского района Новосибирска сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Соответствующий приказ Генерального прокурора РФ о назначении начал действовать от 26 июня.

Алексей Слученко (1979 года рождения) окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Юридическое образование новый прокурор Дзержинского района получил в 2002 году, в том же году он начал работу в органах прокуратуры Октябрьского района Новосибирска.

Слученко поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Новосибирской области за примерное исполнение служебных обязанностей, в 2016 году он был награждён знаком отличия «За верность закону» III степени.

Напомним, 19 июня Краснов назначил нового районного прокурора в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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прокуратура

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