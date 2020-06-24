Названа дата открытия летних кафе в Самаре

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Власти Самарской области приняли решение о послаблении карантинных мер; уже с 1 июля в регионе будут открыты летние кафе и турбазы.

В Самарской области наступает очередной этап снятия ограничений. На этот раз открываются кафе, рестораны, турбазы и летние лагеря. Как сообщает sova.info, Такое решение было принято губернатором Дмитрием Азаровым на очередном совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Послабление связано с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Однако посещать кафе и рестораны можно будет только при строгом соблюдении санитарных норм. На одного человека должно приходиться 4 квадратных метра площади.

Также в ближайшее время откроется бронирование путёвок в загородные оздоровительные лагеря. Первая смена официально начнётся 15 июля.

Напомним, в конце июня новосибирский губернатор продлил запрет на работу ТЦ и общепита до 1 августа.