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Названа доля переболевших COVID-19 в Новосибирске

сегодня 15:37

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске установили среднее количество людей, переболевших COVID-19; в тестировании участвовали 13,3 тысячи человек.

Роспотребнадзор выяснил, сколько человек имеют антитела к COVID-19 в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории “Инвитро”.

Всего 13,3 тысячи жителей города сдали соответствующий тест с 18 мая, у 14,4% из них выявлены антитела к коронавирусу.

Оказалось, что в Новосибирске высокая доля переболевших коронавирусом среди крупных городов Сибири. Например, в Кызыле – 11,6% имеют антитела, в Красноярске – 8,9% переболевших, а в Омске – 8,2%.

Стоит отметить, что в исследовании Роспотребнадзора участвовали дети в возрасте от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые от 18 лет.

Напомним, 1 июля ещё три человека с диагнозом коронавирус скончались в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

Роспотребнадзор
коронавирус

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