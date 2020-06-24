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Новосибирец приковал себя цепью к памятнику Ленину: активиста задержала полиция

сегодня 21:25

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/АСТ-54

Активист из Новосибирска вышел устроил акцию протеста против поправок в Конституцию; он приковал себя цепью к памятнику на площади Ленина.

Новосибирец приковал себя цепью к памятнику Ленина в центре города. Об этом сообщают подписчики паблика «АСТ-54», которые прислали фотографии с площади. По словам очевидцев, мужчина устроил акцию против внесения поправок в Конституцию РФ.

По данным СМИ, активиста задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм не смогли прокомментировать инцидент, заявив, что не располагают информацией о случившемся.

Тем временем в Новосибирской области завершилось голосование по внесению поправок в Основной закон. По данным облизбиркома, явка на 18:00 составила 45%. Это один из самых низких показателей среди регионов Сибири.

Напомним, сегодня представитель мэра Якутска заявил, что её голос заменили на противоположный в социальных сетях — глава города проголосовала против поправок.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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