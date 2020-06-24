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Одна из самых низких явок на голосовании по Конституции зарегистрирована в Новосибирске

сегодня 17:41

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Явка на 15:00 в Новосибирске составила 41,6%; это один из самых низких показателей в день голосования по Конституции в Сибири.

Новосибирская область оказалась в списке регионов Сибири с самой низкой явкой на голосовании по Конституции. Об этом свидетельствуют данные сайта Избиркома на 15:00 по местному времени. Согласно опубликованной таблице, в Новосибирской области проголосовали по поправкам 41,6% зарегистрированных избирателей.

Ниже показатель зарегистрирован только в Иркутской области — 37,97%. Лидирует среди сибирских регионов республика Тува. Там показатель достиг рекордных 92% на то же время.

В соседних с Новосибирской областью субъектах также отмечается более высокая явка. Так, в Омской области проголосовали (на 12:00 по местному времени) 57,8%, в Красноярском крае — 51,06%, а в Кузбассе явка оказалась в числе самых высоких — 84%.

Напомним, Сиб.фм ведёт прямую трансляцию голосования по Конституции в Новосибирске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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