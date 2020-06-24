Опубликованы первые результаты голосования по Конституции в Новосибирске
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
ЦИК раскрыл данные о голосовании по поправкам в Конституцию; в Новосибирской области изменения поддержали больше 70%.
Изменения в Конституцию поддержал 71,34% жителей Новосибирской области. Такие предварительные данные публикует ЦИК вечером 1 июля. Против поправок высказались 28,04% избирателей. Таким образом выглядят предварительные результаты по соседним регионам:
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