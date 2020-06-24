Организацию голосования по Конституции в Новосибирской области проверил губернатор

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Андрей Травников совместно с председателем Заксобрания провёл проверку организации голосования по поправкам в Конституцию; процесс проходит с соблюдением строгих санитарных норм.

Процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ проходит с учётом всех санитарных норм. К такому выводу после совместной проверки пришли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

«Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. Подобные проходят каждый год. На самом деле это не так. Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что Президент РФ Владимир Путин принял твердое решение – без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем – проводится такое уникальное для истории России событие – голосование по внесению поправок в Конституцию», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Директор МАОУ «Лицей №6» Зоя Родина, чей участок проверял губернатор, сказала, что особенно хорошо в условиях пандемии коронавируса проявили себя волонтёры.

«Наверное, самое главное в этой неожиданно сложившейся ситуации с коронавирусом — поддержка одного из направлений, которое сегодня активно развивается, — волонтерства. Следующие важные поправки направлены на поддержку семей с детьми, на их благополучие. Я уверена, что еще больше поднимет статус и мощь нашего государства внимание к историческому наследию. Можно очень много говорить об этих поправках. Думаю, они жизненно важны и сегодняшний день станет исторической вехой в истории нашего государства», — говорит она.

Андрей Шимкив в свою очередь подчеркнул, что рад сложившейся тенденции — на голосование приходят молодые люди.

«Особенно радует, что на участки идет молодежь – те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну. Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки», — отметил председатель Заксобрания.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в Новосибирской области с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в завершающий день, жители региона могут принять решение очно на избирательных участках.

Напомним, хронику голосования можно посмотреть в трансляции Сиб.фм.