Отменили сами: новосибирцы показали рекордно низкую самоизоляцию в последний день действия ограничений
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, скриншот Яндекс
Аналитики Яндекс показали карту самоизоляции на 30 июня; новосибирцы ещё до отмены режима массово вышли на улицы.
По данным Яндекса о городах-миллионерах, самый высокий индекс самоизоляции вчера, 30 июня, был в Волгограде. Самый низкий — в Москве.
В Новосибирске по данным сервиса на 30 июня индекс самоизоляции составил 0,7. Это значит, что ещё до официальной отмены режима люди массово вышли на улицы.
Среди сибирских городов-миллионников Новосибирск оказался самым свободолюбивым.
В Красноярске индекс на 30 июня равнялся 0,9, в Омске – 1.
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