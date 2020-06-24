Отменили сами: новосибирцы показали рекордно низкую самоизоляцию в последний день действия ограничений

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, скриншот Яндекс

Аналитики Яндекс показали карту самоизоляции на 30 июня; новосибирцы ещё до отмены режима массово вышли на улицы.

По данным Яндекса о городах-миллионерах, самый высокий индекс самоизоляции вчера, 30 июня, был в Волгограде. Самый низкий — в Москве.

В Новосибирске по данным сервиса на 30 июня индекс самоизоляции составил 0,7. Это значит, что ещё до официальной отмены режима люди массово вышли на улицы.

Среди сибирских городов-миллионников Новосибирск оказался самым свободолюбивым.

В Красноярске индекс на 30 июня равнялся 0,9, в Омске – 1.

Напомним, с 1 июля в Новосибирске отменили самоизоляцию.