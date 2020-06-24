Отопление подорожало в Новосибирске в день голосования по Конституции

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В Новосибирске с 1 июля выросла стоимость услуг ЖКХ; сильнее всего подорожает отопление.

Услуги ЖКХ подорожали в Новосибирске с 1 июля. Рост составил 6%, а сильнее всего подорожало отопление. Его стоимость повысится с 1348 до 1467 рублей.

За горячую воду новосибирцы будут платить 114 вместо 108 рублей за кубометр. Водоотведение подорожает на рубль — с 14 до 15 за кубометр, а холодная вода обойдётся в 19 рублей.

Стоимость газа тоже увеличилась на рубль — до 39,9 рублей. Незначительно выросла стоимость электроэнергии — с 2,6 до 2,8 рублей за киловатт/час. Неизменной осталась стоимость вывоза мусора — 59,8 рублей.

Напомним, накануне апелляционный суд Москвы признал незаконным повышение тарифов на 6% в прошлом году.