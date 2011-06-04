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Педагоги без дипломов работали в школе-интернате в Кузбассе

сегодня 11:25

Фото из открытых источников

В школе-интернате в Ленинск-Кузнецком районе работали педагоги без необходимого образования; прокуратура нашла нарушения.

Нарушение в школе-интернате в Кемеровской области выявила прокуратура в ходе проверки. Возбуждены два уголовных дела.

«Проверкой установлено, что в школе-интернате в должностях заместителя директора по безопасности образовательного процесса и воспитателя работают лица без необходимого образования. В личных делах находились копии их дипломов о высшем образовании. Однако при проверке их подлинности были получены ответы вузов о том, что данные лица в списках выпускников не значатся, диплом о высшем образовании им не выдавался», — рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Уголовные дела возбуждены по статье об использовании заведомо поддельного официального документа. Также прокурор внёс директору учреждения представление и потребовал устранить нарушения закона. Оба педагога в настоящее время уволены. Фигурантам грозит до года лишения свободы.

Напомним, в Новосибирской области судят учителя ОБЖ, который работал по поддельным документам.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

прокуратура
Кемеровская область

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