Первые итоги голосования по Конституции в Омске опубликовал ЦИК

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Сибири завершено голосование по внесению поправок в Конституцию; за них проголосовали больше 60% омичей.

За внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 63,89% жителей Омской области. Предварительные итоги плебисцита опубликовал вечером 1 июля ЦИК. Против изменения Основного закона проголосовали 34,92%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области число проголосовавших за поправки оказалось выше — не меньше 71%. Самые высокие показатели в Туве и Кузбассе — там изменения поддержали больше 95% граждан.

Подробнее изучить предварительные результаты голосования можно в материале Сиб.фм.