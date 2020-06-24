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Погода в Новосибирске на 1 июня: жара в день голосования по Конституции

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет жарко и пасмурно; ближе к вечеру возможен дождь.

В среду, 1 июля, в Новосибирске ожидается жаркая погода. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +25 градусов. В то же время будет пасмурно. Вечером возможны осадки, которые будут длиться на протяжении ночи — ожидается ливень. Скорость ветра во второй половине дня будет достигать 11 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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