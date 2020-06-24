Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Пыталась избежать наказания: женщина заявила об угоне машины после пьяного ДТП в Новосибирске

сегодня 14:11

Фото СКР

В Новосибирске женщина хотела избежать наказания за пьяное ДТП; она сказала, что её машину угнали.

Женщина заявила, что её машину угнали после попадания в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 1 июля Сиб.фм сообщила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова. По материалам дела, ДТП произошло 12 мая прошлого года.

Тогда поздно ночью 38-летняя Марина Солдатова решила сесть за руль в нетрезвом виде. Затем женщина не справилась с управлением и въехала в припаркованную на улице Станиславского «Газель». Марина Солдатова поняла, какие могут быть последствия, учитывая её алкогольное опьянение. Тогда женщина решила отвести от себя подозрение. Сибирячка позвонила в полицию и заявила, что её автомобиль угнали — она надеялась, что вина за повреждения «Газели» ляжет на угонщика.

Впрочем, довести до конца план Марине Солдатовой не удалось. Сотрудники полиции довольно быстро поняли настоящие причины произошедшего и завели уголовное дело о ложном доносе на неё. Накануне, 29 июня, суд приговорил женщину к обязательным работам на срок 120 часов. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце июня водитель такси в Новосибирске после ДТП начал срывать наклейки с автомобиля.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

222607
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
109880
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104393
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
97612
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93701
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73208
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли
64883
«Корабль» сдулся: подростки едва не утонули на Обском море в Новосибирске