Пыталась избежать наказания: женщина заявила об угоне машины после пьяного ДТП в Новосибирске

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В Новосибирске женщина хотела избежать наказания за пьяное ДТП; она сказала, что её машину угнали.

Женщина заявила, что её машину угнали после попадания в аварию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 1 июля Сиб.фм сообщила помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова. По материалам дела, ДТП произошло 12 мая прошлого года.

Тогда поздно ночью 38-летняя Марина Солдатова решила сесть за руль в нетрезвом виде. Затем женщина не справилась с управлением и въехала в припаркованную на улице Станиславского «Газель». Марина Солдатова поняла, какие могут быть последствия, учитывая её алкогольное опьянение. Тогда женщина решила отвести от себя подозрение. Сибирячка позвонила в полицию и заявила, что её автомобиль угнали — она надеялась, что вина за повреждения «Газели» ляжет на угонщика.

Впрочем, довести до конца план Марине Солдатовой не удалось. Сотрудники полиции довольно быстро поняли настоящие причины произошедшего и завели уголовное дело о ложном доносе на неё. Накануне, 29 июня, суд приговорил женщину к обязательным работам на срок 120 часов. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в конце июня водитель такси в Новосибирске после ДТП начал срывать наклейки с автомобиля.