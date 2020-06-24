Рекордная явка на голосовании по Конституции зарегистрирована Туве
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
По данным на 18:00, явка в республике Тыва составила 92%. Сейчас это самый активный субъект по активности голосования. Об этом сообщает информационный центр ЦИК.
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Туве достигла рекордных по стране 92%. Такие данные приводит статистика на сайте Избиркома. Затем идёт Чеченская республика (85,89%), Кемеровская область (84,83%) и Дагестан (77,57%).
При этом, голосование завершилось на Камчатке (42,5%) и на Чукотке (74,11%). Средняя Явка по всей России за шесть дней голосования – 55,22%.
Стоит отметить, что 1 июля – официальный день голосования по поправкам в конституцию, он объявлен нерабочим.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию.
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