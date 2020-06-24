Рекордная явка на голосовании по Конституции зарегистрирована Туве

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

По данным на 18:00, явка в республике Тыва составила 92%. Сейчас это самый активный субъект по активности голосования. Об этом сообщает информационный центр ЦИК.

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Туве достигла рекордных по стране 92%. Такие данные приводит статистика на сайте Избиркома. Затем идёт Чеченская республика (85,89%), Кемеровская область (84,83%) и Дагестан (77,57%).

При этом, голосование завершилось на Камчатке (42,5%) и на Чукотке (74,11%). Средняя Явка по всей России за шесть дней голосования – 55,22%.

Стоит отметить, что 1 июля – официальный день голосования по поправкам в конституцию, он объявлен нерабочим.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию.