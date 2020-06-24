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Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля

сегодня 09:49

Фото из открытых источников

В Новосибирской области с 1 июля снят режим «общей самоизоляции»; постановление подписал глава региона.

Андрей Травников изменил постановление «Об ограничении доступа людей и транспортных средств». Из документа исчезли положения, разрешающие жителям покидать дома только по определенным целям. Таким образом, с 1 июля в Новосибирской области не действует режим полной самоизоляции.

Отныне ограничения состоят соблюдении обязательной социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах и соблюдении там масочного режима. Также гражданам рекомендовано «отказаться от посещения массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных)» и «воздерживаться от посещения мест массового скопления людей».

При этом ограничения на участие в массовых мероприятиях не распространяются на съезды политических партий, избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципальных советов и Заксобрания.

Травников оставил режим «общей самоизоляции» для людей, которые старше 65 лет.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — говорится в постановлении.

Напомним, Сиб.фм рассказал, для кого режим самоизоляции продлён до 1 августа.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Травников Андрей
коронавирус
Новосибирск
самоизоляция

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