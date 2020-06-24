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Режим самоизоляции продлили в Хакасии

сегодня 11:47

Фото из открытых источников

Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить режим повышенной готовности; он будет действовать до 12 июля.

До 12 июля будет действовать в Хакасии режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение принял глава республики Валентин Коновалов.

Вместе с тем, на заседании оперативного штаба региона было решено снять часть ограничений и уже с 1 июля частично возобновить в медучреждениях оказание плановой медицинской помощи.

Также с 1 июля в Хакасии отменяется правило двухнедельной самоизоляции приезжих из Тувы и Красноярского края.

Власти рассматривают возможность возобновления работы детсадов, открытие турбаз, летних кафе и фитнес-центров.

В Хакасии сохраняются все требования по масочному режиму и социальной дистанции, а также самоизоляции лиц старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Новосибирской области с 1 июня отменён режим самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Хакасия
самоизоляция

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